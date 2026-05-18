Производитель одежды «ТиДиРи» рассказал о спортивной коллекции на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Новую авторскую линейку спортивной одежды от удмуртской компании «ТиДиРи» презентовали в рамках финального этапа бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Номинация — «Бизнесу добавили масштаба». О проекте экспертам рассказала основатель бренда Зульфия Захваткина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Зульфия Захваткина Фото: Алексей Филинов Фото: Алексей Филинов Фото: Алексей Филинов Фото: Алексей Филинов Следующая фотография 1 / 4 Зульфия Захваткина Фото: Алексей Филинов Фото: Алексей Филинов Фото: Алексей Филинов Фото: Алексей Филинов

«Всего нами продано более 50 тыс. изделий за два года. Наша коллекция предназначена для мужчин в возрасте от 25 до 35 лет. Это спортивная одежда, в которой можно выйти и на улицу, и пойти в спортзал. Стоимость нашего комплекта составляет 16 тыс. руб. в среднем. По опыту работы на “Вайлдберриз” и “Озон”, через три недели после старта мы вышли на реализацию по 50 и 70 изделий на площадках в день. В 2025 году мы вошли в топ-100 лучших брендов России по направлению»,— рассказывает Зульфия Захваткина.

На «Вайлдберриз» компания впервые вышла в феврале 2024 года. Первая партия была отшита на 2,5 млн руб. Через восемь месяцев оборот составил 64 млн. Сегодня у «ТиДиРи» 14 товаров в каталоге. В конце мая 2026 года компания планирует выйти на новую платформу — Lamoda. На этой площадке категория «Спорт» выросла на 24% за год. Госпожа Захваткина отмечает, что бренды из регионов в ней почти не представлены. Компания видит свободную нишу для мужского спортивно-повседневного костюма. При создании новой коллекции для Lamoda использовались турецкие ткани — 95% хлопка и 2% полиэстера или эластана.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.