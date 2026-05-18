У «Крыльев Советов» зафиксировано снижение средней домашней посещаемости в РПЛ

Средняя домашняя посещаемость «Крыльев Советов» в сезоне-2025/2026 Российской премьер-лиги (РПЛ) составила 10 288 зрителей. Это на 0,6% ниже, чем в предыдущем сезоне (10 353 зрителя).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Самой посещаемой игрой стала встреча 30-го тура с «Акроном», собравшая 26 146 зрителей. Домашний матч 20-го тура против махачкалинского «Динамо» посмотрели 3663 человека, это самый низкий показатель клуба в сезоне.

Домашняя посещаемость «Крыльев Советов» на 32% ниже средней в РПЛ. Она достигла 13 628 зрителей, что стало лучшим результатом после пандемии коронавируса. Самым посещаемым клубом остается санкт-петербургский «Зенит», чьи домашние матчи в среднем собирали 37 763 болельщика.

Помимо «Крыльев Советов» снижение домашней посещаемости зафиксировано у «Пари Нижний Новгород», «Ростова», «Оренбурга», «Ахмата» и махачкалинского «Динамо». Средняя домашняя посещаемость тольяттинского «Акрона», принимавшего соперников на «Солидарность Самара Арене» выросла на 1% и достигла 4702 зрителя.

Андрей Сазонов