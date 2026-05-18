Военнослужащего приговорили к штрафу за кражу игровой приставки в Новосибирске

В Новосибирске к штрафу в размере 25 тыс. руб. приговорили военнослужащего за кражу игровой приставки. Однако от его уплаты бойца освободили с учетом времени содержания под стражей в ходе следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По материалам гарнизонного суда, 5 декабря 2025 года военнослужащий проник в дачный домик и украл портативную игровую приставку Sony стоимостью почти 4 тыс. руб. Злоумышленника задержали жители садоводческого товарищества и передали сотрудникам полиции. Похищенная игровая приставка была обнаружена и возвращена владельцу. Военнослужащего задержали и возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение).

Илья Николаев