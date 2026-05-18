Губернатор Томской области меняет порядок избрания мэра Томска

Томский губернатор Владимир Мазур внес в законодательную думу региона поправки в областной закон, определяющий порядок формирования органов местного самоуправления. Комитет областного парламента по законодательству, государственному устройству и безопасности рассмотрит их на заседании 19 мая.

Владимир Мазур, губернатор Томской области (слева) и Дмитрий Махиня, мэр города Томска (справа)

Согласно документу, мэр Томска может быть избран депутатами городской думы только из числа кандидатов, предложенных губернатором. Основанием для поправки в пояснительной записке названо соответствующее положение федерального закона №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», касающееся избрания мэров столиц субъектов федерации.

В случае если поправки в закон будут приняты, рекомендации губернатору по кандидатуре в мэры Томска смогут давать политические партии, Совет муниципальных образований и Общественная палата Томской области, а также Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Как писал «Ъ-Сибирь», в настоящее время глава Томска избирается из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор. В сентябре 2023 года этот пост с пятилетним сроком полномочий занял Дмитрий Махиня.

Валерий Лавский