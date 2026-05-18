«Ждем новых мирных инициатив»

Хотелось бы, чтобы вопрос был решен, заявил Дональд Трамп по итогам визита в Китай. Так президент США прокомментировал ситуацию вокруг Украины. 17 мая Московский регион оказался под массовой атакой украинских дронов. В МИД РФ назвали подобные действия терроризмом. Между тем на этой неделе в КНР отправляется президент России Владимир Путин. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает новых предложений по урегулированию кризиса.



Московский регион в ночь с 16 на 17 мая подвергся массированной атаке беспилотников. Россия также периодически наносит удары по украинской территории, в том числе по Киеву. Ситуацию можно смело назвать очередным повышением ставок. Нельзя исключать, что дополнительный импульс всему этому придали непростые консультации о кратком перемирии на 9 мая. В итоге прекращение огня, как известно, было объявлено, но лишь после того, как подключился Белый дом. Похоже, все эти события еще больше подлили масла в огонь.

Переговорный процесс при американском посредничестве в настоящий момент официально находится на паузе. Кремль фактически констатировал, что «дух Анкориджа» сегодня практически улетучился. Одновременно были обнародованы так называемые старые условия прекращения огня. После исторической встречи на Аляске считалось, что Москва пошла на компромисс и стала требовать вывода войск только с оставшейся за Украиной части Донбасса. Теперь же речь вновь идет о четырех областях, которые официально стали частью Российской Федерации.

Владимир Зеленский, со своей стороны, категорически отказывается обсуждать территориальный вопрос и настаивает на прекращении огня по всей линии соприкосновения сторон. Логично предположить, что теперь остается два варианта: либо дальше повышать ставки, либо искать новый переговорный формат, чтобы это наконец дало конкретный результат. Киев явно демонстрирует готовность к дальнейшему обострению. Дональд Трамп в ходе своего визита в Китай Украину упомянул лишь в общем контексте — мол, вопрос обсуждался. Подробности не раскрывались.

Владимир Путин на этой неделе также отправляется в Пекин. Естественно, украинская тема будет в центре внимания. Возможно, Си Цзиньпин предложит тот самый новый формат. Нельзя исключать, что глава Белого дома отошел в сторону, чтобы дать председателю КНР возможность взять инициативу на себя. Тем более что общий посыл визита Трампа — сохранение мировой стабильности. США и Китай как две сверхдержавы должны взять на себя ответственность, чтобы удержать планету от сползания к катастрофе.

Звучит красиво, но на деле происходит как раз обратное. Как бы то ни было, сейчас, как и весной прошлого года, ситуация вокруг Украины находится на перепутье: продолжать вооруженное противостояние или хотя бы поставить его на паузу. Первый сценарий выглядит более вероятным. В этом случае конфликт в очередной раз переходит на новый, более жесткий уровень. Но в любом случае ждем визита Путина в КНР и возможных новых инициатив. Впрочем, и их отсутствие — тоже по-своему положительный момент, поскольку появится ясность относительно того, чего ждать дальше. Хотя и с этим утверждением можно поспорить.

Дмитрий Дризе