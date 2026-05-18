Движение двух ставропольских поездов задерживается из-за проблем на Крымском мосту

Два поезда, связывающих Ставрополье с Крымом, испытывают значительные задержки в движении, следует из сообщения СКЖД.

По состоянию на 08:00 по московскому времени, поезд №025 Минеральные Воды — Симферополь, который отправился 17 мая, задерживается на 5 часов. В то же время, поезд №026 Симферополь — Минеральные Воды, также отправленный 17 мая, опаздывает на 6,5 часов. Причиной задержки стало приостановление движения на Крымском мосту, который является ключевым транспортным коридором между Крымом и регионами в европейской части РФ.

«Сегодня в связи с остановкой движения по Крымскому мосту в Краснодарском регионе СКЖД на время до 8,5 часов задержаны 16 пассажирских поездов», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале СКЖД.

В этот список попали и два состава, связанных со Ставропольским краем. Пассажиров задержанных поездов обеспечивают питанием и водой, что является стандартной практикой в подобных ситуациях.

