Татарстан вошел в топ регионов по числу победителей школьных олимпиад

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по количеству победителей и призеров финала Всероссийской олимпиады школьников 2025–2026 учебного года. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В республике победителями и призерами стали 269 школьников. Татарстан занял четвертое место в стране, уступив только Москве, где дипломы получили 1,97 тыс. участников, Московской области (578 человек) и Санкт-Петербургу (344 человека).

Анна Кайдалова