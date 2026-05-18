Акционерам ОАО «Гипсополимер» предложено ликвидировать компанию

Совет директоров ОАО «Гипсополимер» назначил на 8 июня текущего года общее собрание акционеров общества. Среди прочих на повестку поставлены вопросы о добровольной ликвидации компании, а также о назначении ликвидационной комиссии и ее председателя. Акционерам предложено также утвердить годовой отчет о деятельности общества за 2025 год.

ОАО «Гипсополимер» входит в одноименный холдинг, в составе которого также ООО «Прикамская гипсовая компания» (ПГК), ООО «Бенар», ООО «ГипсополимерСтрой», ООО «Браско», ООО «ТД “Прикамская гипсовая компания”» и ряд других компаний. ОАО «Гипсополимер», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», по состоянию на второй квартал 2025 года владели Тамара Кряженко и немецкая компания “Gebr. Knauf KG”. Уже несколько лет ОАО «Гипсополимер» фактически не ведет операционной деятельности. Чистый убыток по итогам прошлого года составил 775 тыс. руб.