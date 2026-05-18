Краевой суд оставил без изменений приговор в отношении недобросовестной заемщицы

Пермский краевой суд рассмотрел уголовное дело и апелляционную жалобу представителя банка ВТБ на приговор суда первой инстанции, признавшего жительницу Перми виновной в совершении мошенничества в сфере кредитования в крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как установило следствие, в начале 2024 года жительница Перми решила помочь сыну, у которого возникли финансовые проблемы в бизнесе. Работая администратором в «Профессорской клинике», женщина подала онлайн-заявку в банк ВТБ, приложила заказанные через интернет фиктивные сведения о доходах за последние два года, по которым размер ее оплаты труда вместо 38 тыс. руб. составлял 350 тыс. руб., и взяла кредит в размере 5 млн руб. Получив деньги, женщина передала их сыну. Создавая видимость добросовестного заемщика, она внесла несколько своевременных платежей, но затем прекратила выплаты и, чтобы ее признали несостоятельной, инициировала процедуру банкротства в арбитражном суде края. В результате мошеннических действий банку ВТБ был причинен ущерб в размере свыше 4,8 млн руб.

Ленинский суд Перми назначил виновной наказание в виде штрафа в сумме 220 тыс. руб. По гражданскому иску ее обязали возместить ВТБ материальный ущерб в размере 4,8 млн руб.

Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда, изучив материалы дела и доводы апеллянтов, указала, что вина осужденной доказана, наказание назначено с учетом тяжести преступления и имущественного положения осужденной, штраф является справедливым и соразмерным.