Где в Воронеже нет воды 18 мая
В связи с повреждением водовода диаметром 600 мм на улице Беговой в Воронеже отключили воду в сотнях домов на 87 улицах в двух районах города — Коминтерновском и Советском. Школы, попадающие под отключение, 18 мая будут работать в дистанционном режиме, детские сады — в режиме выходного дня.
Воды нет по следующим адресам:
- ул. Антонова-Овсеенко: 1, 1В, 2, 5, 5/2, 5б, 7, 7а, 7б, 7е, 7л, 9, 9в, 11, 11а, 11в, 13, 15, 15а, 15и, 17а, 17б;
- пер. Уютный: 6, 7;
- пер. Ямской: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35;
- ул. Песчаная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83А, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 130А, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 207, 209;
- ул. Электросигнальная: 19В, 19Г, 19Е, 19б;
- ул. Остроухова: 1, 1а, 3, 5;
- ул. Урожайная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85;
- ул. Керамическая: 1, 2, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56а, 56б, 58, 60, 62, 64, 66, 68;
- ул. 9 Января: 81, 83, 85, 87, 87А, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 104, 105, 105а, 107, 109, 111, 113Б, 113В, 113а, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 148, 149, 149А, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 157/4, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 177а, 177б, 177г, 178, 179, 180, 180Б, 180В, 180З, 180а, 180г, 181, 182, 182/1, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 191а, 191б, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 208г, 209, 209А, 210, 211, 211А, 212, 213, 214, 216, 217, 217а, 218, 219, 220, 220А, 221, 221А, 221Д, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 258А, 258В, 258Т, 260, 260А, 260Б, 262/1, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 262Р, 264, 264а, 266, 266Т, 268, 270, 270Б, 270а, 272, 272А, 272Т, 272б, 274, 276, 278, 278В, 278б, 280, 280а, 280б, 282, 282Т, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 288А, 288Б, 288Т, 288в, 288д, 288е, 290, 290д, 292, 292Т, 292б, 294, 294а, 294д, 296, 298, 298а, 298б, 298в, 300, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 300А, 300б, 302;
- ул. Поселковая: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67;
- пер. Станкостроителей: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;
- ул. Пешеходная: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73;
- пер. Радиозаводской: 13, 13А, 15, 17, 23, 25;
- пер. Попутный: 1, 2, 2ш, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8;
- ул. Рязанская: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44/1, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 58б, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 75, 75/2, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117;
- пер. Валуйский: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
- пер. Верещагина: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;
- пер. Веселый: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;
- ул. Малаховского: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27А, 27б, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 50А, 51, 52;
- ул. Связистов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57;
- ул. Ведугская: 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 123, 125, 127;
- пер. Чистый: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20;
- ул. Ивана Туркенича: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 18Б, 18а, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31;
- пер. Жигулевский: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 22;
- ул. Верещагина: 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58;
- ул. Бородина: 2, 4, 6, 8, 10, 12;
- ул. Тульская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105/1, 105/2, 105/3, 106, 106а, 107, 108, 110, 112, 114, 114/1;
- ул. Красных Зорь: 1, 2А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69;
- пер. Подклетенский: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
- ул. Дорожная: 1, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 6Б, 6а, 7, 7Р, 7а, 8, 8А, 8Б, 8В, 9, 11, 11Б, 11Г, 12, 12а, 13, 13Б, 14, 15, 15/1, 15/2, 15Б, 15В, 15а, 16, 17, 17А, 17В, 17Д, 17Л, 17П, 17Р, 17С, 17Ф, 17Х, 17Ц, 17Э, 17Ю, 17з, 18, 19, 19А, 19б, 20, 21, 22, 22Б, 22а, 24, 24А, 24Г, 24Л, 24Н, 24Р, 26, 26А, 28, 28В, 28Г, 28Д, 28Ж, 28З, 36, 36А, 36Б, 36В, 36Г, 36Д, 36И, 36з, 38, 38Г, 38б, 40а, 40б, 44, 44К, 44Т, 44а, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 70, 70А, 74, 78, 78а, 80, 80Б, 82, 82А, 82Б, 84, 84/1, 84Б, 84В, 84д;
- пер. Вольный: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18;
- ул. Жигулевская: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 42Р, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93;
- ул. Землянская: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
- пер. Красно-Лимановский: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47;
- пер. Дозорный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44;
- пер. Грибановский: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45;
- ул. Тамбовская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 107/1, 109, 111, 111А, 111б, 113, 115, 117, 119, 119а, 119б;
- ул. Строителей: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42;
- ул. Народная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 47Б, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60а, 60б, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75А, 75Б, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89А, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 109;
- ул. Беговая: 1, 1/1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2А, 2н, 2т, 3, 4/1, 4, 5, 6, 6/4, 6/2, 6/1, 6/3, 6/1, 7, 8/3, 8/2, 8, 8/1, 8/4, 9, 10/4, 10/5, 10, 10/2, 10/3, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33Б, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 45Б, 46, 47, 47в, 47д, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 49, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57т, 58, 59, 60, 61, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67т, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96А, 96т, 97, 98, 99, 100, 101, 101А, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109А, 109Б, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 120т, 121, 121а, 122, 122/1, 123, 123а, 125, 127, 128, 129, 129А, 129Б, 130, 130т, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 138А, 139, 140, 140т, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 150т, 151, 151б, 152, 152а, 153, 154, 155, 156, 156а, 157, 158, 158А, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164т, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 176т, 177, 178, 178/1, 178/2, 178/3, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189а, 191, 191А, 193, 195, 199, 201, 201а, 203, 203А, 203В, 203б, 203т, 205, 209, 209В, 211, 213, 213а/126, 215, 215А, 215Б, 217, 219, 219/1, 219/2, 219/3, 219В, 219д, 219е, 219ж, 221А, 223, 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 223/5, 223Д, 223б, 223в, 223е, 225, 225А, 225В, 225Д, 225б, 229;
- ул. Машиностроителей: 7, 7Г, 7И, 7Т, 7а, 9, 9Т, 10, 10А, 11, 12, 13, 13/1, 13Б, 13Т, 15, 17, 18, 19, 20, 20Б, 21, 22, 23, 24, 24Б, 24Г, 24Д, 24И, 24Л, 25, 25А, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 35А, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 74, 76, 78, 80, 80А, 80б, 82, 84, 86, 88, 88Г, 90, 92, 94;
- ул. Пеше-Стрелецкая: 28А, 50, 52, 52А, 52Б, 52Д, 52Е, 52И, 52Т, 52е, 54, 54А, 54Б, 54Д, 54Е, 54к, 56, 56Р, 58/2, 58, 58/1, 60, 62, 64, 64В, 66, 68, 70, 70т, 72, 74, 74а, 74б, 78, 80, 82, 84, 86, 86В, 86Д, 88, 88А, 88Д, 88Е, 90а, 94, 100, 100а, 106, 106А, 108, 110, 110А, 110Б, 110В, 110Д, 110г, 159, 159В;
- ул. Торпедо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 34А, 35, 37, 37А, 38, 40, 42, 43, 43А, 43Г, 44, 45, 45Б, 45В, 45Г, 45С, 45Э, 45а, 45р;
- ул. Утренняя: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45;
- ул. Хользунова: 91, 93, 95, 97, 99, 99а, 99б, 99в, 101, 103, 107, 107А, 107б, 107в, 107з, 109, 111, 111б, 113, 115, 117, 117А, 119, 121, 121г, 123, 123а, 125, 127, 127/2, 127А;
- ул. Солнечная: 1, 3, 5, 5а, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10Б, 11, 11а, 12А, 12Б, 12В, 13, 15, 17, 17А, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29Б, 30, 31, 31Б, 31а, 31л, 32, 33, 33В, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 66, 66В, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105;
- ул. Крайняя: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39б, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71/1, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96/1, 96/2, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 109, 111, 113;
- ул. Героев Бреста: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19;
- проезд Ясный: 1, 1А, 1Б, 1Д, 1а/2, 1а/1, 2, 2А, 4, 6, 10, 12;
- ул. Текстильщиков: 5, 5к;
- пер. Станичный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;
- пер. Автоматчиков: 1, 1Ш, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39;
- ул. Гайдара: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;
- ул. Новгородская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 54а/1, 55, 56, 57, 58, 59, 59т, 60, 61, 61р, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79/1, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109/1, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119т, 120, 120в, 121, 121В, 122, 123, 123а, 124, 124Б, 124в, 124д, 125, 126, 126Б, 126Д, 126Е, 126а, 126в, 126г, 127, 129, 129т, 131, 133, 135, 137, 139, 139а, 139б, 139п, 141, 141т;
- пр-т. Труда: 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 80, 82, 84, 88;
- ул. Беспаловой: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34;
- пер. Солнечный: 1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 10б, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;
- ул. Холмистая: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 32м, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 56, 56б, 64а;
- ул. Жемчужная: 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 6б, 11, 13, 13А, 13в;
- ул. Газовая: 1, 1А, 1Б, 1Г, 1Р, 1С, 1а, 1в, 1м, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29;
- ул. Вольная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 44А, 50, 65, 67, 69, 71;
- ул. Киевская: 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 55, 57, 57/2, 59, 60, 61, 63, 65, 67;
- пер. Газовый: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15В, 15Н, 15б, 15д, 15е, 15и, 15л, 15м, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34Б;
- ул. Курская: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38/1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51/1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 66б, 67, 69, 71, 108, 110;
- ул. Товарищеская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 31б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68/1, 69, 69а, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80А, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 104а, 104б, 104в, 105, 106;
- пер. Рамонский: 1, 2, 2А, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 11Б, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
- ул. Нарядная: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6;
- пер. Поселковый: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 10;
- пер. Правды: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17;
- пер. Анненский: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19;
- ул. Динамо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12;
- ул. Подгоренская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/2, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 90А, 90Б, 92;
- пер. Чесменский: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50;
- пер. Лискинский: 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
- ул. Донская: 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110;
- пер. Партизанский: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;
- ул. Загородная: 1А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 68, 68Т;
- пер. Газопроводный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;
- пер. Дружный: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39В, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;
- ул. 45-й Стрелковой Дивизии: 192, 194, 198, 199, 200, 201, 202, 202А, 202Б, 203А, 204, 206, 207, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 226Б, 226а, 226в, 226д, 227, 228, 229, 230, 230А, 231, 232, 232А, 233, 234, 234/1, 234/10, 234/11, 234/12, 234/14, 234/16, 234/2, 234/20, 234/23, 234/28, 234/29, 234/3, 234/34, 234/4, 234/5, 234/8, 234/9, 234А, 234д, 234м, 234н, 235, 236, 236А, 237, 238а, 239, 241, 243, 245, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/6, 247А, 247Б, 247И, 247г, 247д, 247е, 249/1, 249/2, 249/3, 249А, 249Д, 251, 251Б, 251Г, 251а, 251д, 253, 253А, 253Б, 255, 255А, 255Б, 255В, 255Г, 257, 257, 257А, 257Б, 257в, 257г, 259, 259/1, 259/10, 259/11, 259/12, 259/13, 259/14, 259/16, 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259А, 259Б, 259Д, 259и, 261, 261Б, 261В, 261а, 261в, 261д, 261е, 261м, 263, 263А, 263Б, 263в, 265, 265А, 265г, 267, 267Г, 269, 271, 271Г, 273, 275, 275/1, 275/2, 275А, 275Б, 275д, 277, 277А, 277Б, 277г, 281, 281А, 283, 285, 285в;
- ул. Семилукская: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/5, 16/6, 16/7, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 48, 48К, 48а, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137;
- пер. Хреновской: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 41, 43, 45, 47, 49;
- ул. Космонавтов: 1, 1А, 2, 2а, 2в, 2и, 2м, 3, 6, 6А, 6Л, 6в, 6г, 6м, 7, 8А, 9, 11, 13, 15;
- ул. Подклетенская: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 60, 61, 62, 62А, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101;
- ул. Краснодонская: 1, 1а, 1в, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16Б, 16З, 16К, 16е, 16ж, 16и, 17, 18, 18Б, 18а, 19, 20, 20/1, 21, 22, 22/5, 23, 23А, 23Б, 24, 24а/1, 26А, 27, 29, 31, 31В, 31Е, 31а, 31б, 31о, 33, 33/1, 35;
- ул. Олега Кошевого: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62;
- ул. Правды: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 45А, 45Б, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60/1, 61, 61А, 62, 63, 63А, 63Б, 64, 65, 65А, 65Б, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72/2, 73, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93/3, 93/4, 94, 94/1, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105.