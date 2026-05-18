В Оренбургской области на 22,2% увеличилось число жалоб на дистанционные покупки

В первом квартале этого года поступило 165 обращений, связанных с дистанционной покупкой товаров, на 22,2% больше, чем в первом квартале прошлого года (135 обращений). Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Потребители сталкиваются со следующими проблемами при онлайн-шопинге: продажа товаров ненадлежащего качества, задержки с возвратом денег за отмененные заказы, нарушение сроков доставки, односторонний отказ продавца от исполнения договора, взимание платы за возврат товара с недостатками, сложности с оформлением отказа от товара, неправомерное использование товарных знаков в интернете, некорректное поведение персонала пунктов выдачи и др.

В управлении отмечают, что более 50% всех обращений касались дистанционной торговли на крупных маркетплейсах.

По некоторым обращениям подготовлены проекты претензий и исковых заявлений. Часть из них с признаками мошенничества со стороны продавцов направлена в компетентные органы для разбирательства. Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований получили 12 интернет-продавцов.

