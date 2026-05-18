Краевой минстрой опубликовал эскизы нового пермского спорткомплекса
Строительства комплекса «Территория спорта» рядом с УДС «Молот» начнется в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя, разместившая в своих соцсетях эскизы нового спортивного объекта. Летом 2025 года конкурс на проектирование «Территории спорта» выиграло ООО «Фортэкс» (Республика Татарстан).
Спорткомплекс будет включать хоккейную арену, бассейн для спортивного плавания, зал для тренировок по бадминтону, баскетболу, волейболу, художественной гимнастике, тяжелой атлетике, комнату для игры в шахматы, кафе, медицинский и административные блоки.
На объекте также разместятся открытые плоскостные спортивные сооружения с беговыми дорожками, футбольным полем, зонами для прыжков в длину, метания копья и диска, открытые теннисные корты и центр уличного баскетбола.