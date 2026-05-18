обновлено 09:07

Краевой минстрой опубликовал эскизы нового пермского спорткомплекса

Строительства комплекса «Территория спорта» рядом с УДС «Молот» начнется в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя, разместившая в своих соцсетях эскизы нового спортивного объекта. Летом 2025 года конкурс на проектирование «Территории спорта» выиграло ООО «Фортэкс» (Республика Татарстан). 

Фото: минстрой Прикамья

Спорткомплекс будет включать хоккейную арену, бассейн для спортивного плавания, зал для тренировок по бадминтону, баскетболу, волейболу, художественной гимнастике, тяжелой атлетике, комнату для игры в шахматы, кафе, медицинский и административные блоки. 

На объекте также разместятся открытые плоскостные спортивные сооружения с беговыми дорожками, футбольным полем, зонами для прыжков в длину, метания копья и диска, открытые теннисные корты и центр уличного баскетбола.