Депутат красноярского заксобрания от КПРФ участвует в праймериз единороссов

Член фракции КПРФ в законодательном собрании Красноярского края Борис Мельниченко примет участие в предварительном голосовании «Единой России» перед новыми выборами в региональный парламент. Его анкета занесена в базу данных праймериз.

«Иду с очень глубокой целью — развитие и сохранение сельских территорий, но обязательно в кооперации с малыми городами»,— заявил он в своем видеообращении.

Директор одного из крупнейших в крае агропромышленных предприятий «Солгон» Борис Мельниченко намерен избраться в Шарыповском одномандатном округе №13. На предыдущих выборах в 2021 году политик был избран как кандидат от КПРФ. Кроме того, тогда он занял второе место на выборах в Госдуму РФ в Дивногорском одномандатном округе. В региональном отделении Компартии уточнили, что господин Мельниченко не был членом КПРФ.

Ранее на участие в праймериз в Октябрьском округе №4 заявилась Ирина Иванова, которая в действующем составе заксобрания представляет партию «Зеленые».

Валерий Лавский