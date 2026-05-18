Защита подала кассацию на приговор создателям секты в Красноярском крае

Кассационную жалобу на приговор руководителю религиозной организации «Церковь последнего завета» (ЦПЗ) Сергею Торопу (Виссарион) и его последователям — Владимиру Ведерникову и Вадиму Редькину — подала защита обвиняемых.

«Подали кассационную жалобу в связи с несогласием с приговором и апелляционным определением. На наш взгляд, имеются нарушения, в том числе непроведение судебно-медицинской экспертизы в соответствии с новыми правилами»,— сообщил представитель стороны защиты адвокат Сергей Кречетов (цитата по ТАСС).

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре прошлого года Коллегия Новосибирского облсуда оставила в силе наказание Сергею Торопу, Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову.

Приговор по этому делу Железнодорожный райсуд Новосибирска вынес 30 июня того же года. Всех троих признали виновными в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ч. 1 ст. 239 УК РФ) и причинением вреда здоровью различной степени тяжести (ст. 111 и ст. 112 УК). Сергей Тороп и Владимир Ведерников были осуждены на 12 лет лишения свободы, Вадим Редькин — на 11 лет. Кроме того, их обязали выплатить потерпевшим 40 млн руб. компенсации.

По версии следствия, в начале 1990-х годов Сергей Тороп и его соратники создали на юге Красноярского края религиозную секту, насчитывающую свыше 5 тыс. последователей. Они проповедовали учение «Единая вера». Главными целями основателей учения были управление людьми и извлечение прибыли за счет привлечения денег адептов и их безвозмездного труда. Во время проповедей Виссариона, по данным правоохранителей, «эксплуатировался образ Иисуса Христа», к последователям, включая детей, применялось групповое психологическое насилие.

Пока шло следствие, суд по иску красноярской прокуратуры ликвидировал ЦПЗ и исключил ее из ЕГРЮЛ.

