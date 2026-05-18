Производственный комплекс в ПЛП Новосибирской области продают за 2,2 млрд рублей

Производственно-складской комплекс площадью 35,8 тыс. кв. м, расположенный на территории Промышленно-логистического парка в Новосибирской области, выставили на продажу. Как указывает автор объявления на Avito, объект обойдется покупателю в 2,2 млрд руб. При этом вместе со зданием продается и участок земли под ним, площадь которого превышает 237,6 тыс. кв. м.

Согласно объявлению на портале «Циан», здание не достроено, его готовность составляет 50%.

«Объект находится на территории Промышленно-логистического парка (ПЛП) в 12 км от Новосибирска, в 6 км от международного аэропорта Толмачево. В непосредственной близости находятся ключевые компании формата E-com, ритейл (WB, Ozon) и др.», — говорится в объявлении.

Согласно сведениям из публичной кадастровой карты объект принадлежит ООО «Патриот НСК». В качестве застройщика фигурирует компания ООО «Корпорация Стройбизнесгруппа». В 2023 году между правительством Новосибирской области, ООО «Патриот НСК» и корпорацией «Стройбизнесгруппа» на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству в регионе производственно-логистического комплекса на территории ПЛП. Компания намеревалась к 2027 году запустить на площадке производство садовой и силовой техники стоимостью 10 млрд руб.

