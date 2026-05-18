Ввод жилья в Пермском крае за первые четыре месяца года сократился на 18,4%

В январе — апреле 2026 года на территории Пермского края организациями и индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 6543 квартиры общей площадью 552 тыс. кв. м, сообщает Пермьстат. Это на 18,4% меньше, чем за четыре месяца 2025 года.

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных средств введено в действие 376,7 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что на 17,6% меньше аналогичного периода предыдущего года.

В январе — апреле 2026 года на территории Пермского края застройщиками было введено в эксплуатацию 120 нежилых зданий общей площадью 178,9 тыс. кв. м.