В Челябинской области запретили ввоз спрятанной в грузовике партии дынь

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз через пункт пропуска «Бугристое» партии дынь. Незаконную продукцию обнаружили с помощью рентгена, сообщает пресс-служба ведомства.

Машина с 21 т разных фруктов китайского происхождения следовала из Казахстана в Челябинскую область. Во время проверки груза через рентген в глубине кузова за корзинами с продукцией нашли коробки с дынями. Они не были заявлены в сертификате. Должностные лица ведомства вынесли предписание о возврате продукции. Грузовик с виноградом, мандаринами, грушами, персиками и сливами уехал обратно.

Виталина Ярховска