Темпы роста промышленного производства в Китае замедлились

Промышленное производство в Китае в апреле выросло на 4,1% в годовом исчислении, продемонстрировав замедление темпов роста, в то время как розничные продажи практически стагнировали. На вторую по величине экономику мира давит вялый внутренний спрос, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР

Апрельские показатели оказались хуже прогнозов аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые ожидали роста промышленности на 6%, а розничных продаж — на 2% (в предыдущем месяце рост составлял 5,7% и 1,7% соответственно). В отчете Moody's Analytics накануне публикации сообщалось о «вялой внутренней экономике и подавленных настроениях инвесторов». При этом значительную часть внутренних расходов сейчас обеспечивают госпредприятия.

Инвестиции в основной капитал в январе—апреле упали на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем, в апреле показатель вырос на 1,7%, как и предсказывали аналитики.

Издание отмечает, что Китай все еще борется с последствиями длительного спада в секторе недвижимости, который сильно ударил по домохозяйствам. Власти пытаются компенсировать снижение экономической активности за счет инвестиций в инфраструктуру и производство. В то же время китайский экспорт стремительно растет, несмотря на торговую войну с США. Экономическому росту способствовало перемирие между двумя державами, о котором Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились в октябре и которое они подтвердили на прошлой неделе.

