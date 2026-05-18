Главе СК доложат об обстоятельствах гибели подростка после аварии в Миассе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексею Лыжину доложить об обстоятельствах гибели в аварии подростка из Миасса. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

По данным управления Госавтоинспекции по Миассу, 4 мая на улице 60 лет октября 20-летний водитель Lada 211440 сбил 13-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Подросток погиб на месте. Установлено, что ребенок вышел из автобуса и начал движение по дороге после того, как автобус отъехал от остановки. Он направлялся домой.

Водитель с начала года 10 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания.

Как отметили в обращении к Александру Бастрыкину, на данный момент к ответственности никого не привлекли. Следственные органы перед прокурором инициировали вопрос о передаче материалов уголовного дела в свое производство.

Виталина Ярховска