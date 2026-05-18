Конституционный суд РФ отказался рассматривать жалобу пермской экоактивистки

29 апреля текущего года Конституционный суд РФ вынес определение об отказе принятии жалобы Пермской общественницы Валентины Оглоблиной.

Как следует из документа, она пыталась признать недействующим приказ федерального агентства лесного хозяйства «Об определении количества лесничеств на территории Перми и установлении их границ» от 2 февраля 2012 года. В определении суд указал, что в его полномочия не входит проверка конституционности ведомственных нормативных правовых актов, к которым относится федеральное агентство лесного хозяйства.

Напомним, госпожа Оглоблина — ранее известная в Перми экоактивистка. В 2007 году ей удалось добиться судебного решения об отмене решения Пермской гордумы, утвердившей новый генплан Перми.