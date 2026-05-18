«Россети Новосибирск» обеспечат электроэнергией новый жилой комплекс «Чацкий»

Компания «Россети Новосибирск» приступила к реализации проекта по технологическому присоединению жилого комплекса «Чацкий», который возводится в Октябрьском районе города. Современный 26-этажный дом строится на пересечении улицы Лескова и Грибоедовского бульвара. Всего в доме будет 480 квартир общей жилой площадью около 22 тысяч квадратных метров. Мощность присоединения составит около 875 кВт.

Для обеспечения надежного электроснабжения комплекса энергетики построят новую двухтрансформаторную подстанцию и более 300 метров кабельных линий электропередачи. Чтобы минимизировать воздействие на городскую среду и сохранить благоустройство прилегающих территорий, часть коммуникаций будет проложена методом горизонтально-направленного бурения. Также проект предусматривает создание в жилом комплексе интеллектуальной системы учета электроэнергии, состоящей из нескольких современных трехфазных приборов учета с высоким классом точности.

На эти мероприятия компания «Россети Новосибирск» направит около 15 млн рублей. Работы по созданию электросетевой инфраструктуры для электроснабжения будущего жилого комплекса «Чацкий» сетевая организация планирует завершить во II квартале 2026 года. Это создаст необходимую базу для дальнейшего благоустройства и своевременного ввода жилого комплекса в эксплуатацию.

