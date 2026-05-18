Новосибирцы взяли «бронзу» волейбольного Кубка России

Новосибирский «Локомотив» занял третье место в розыгрыше Кубка России по волейболу среди мужских команд в сезоне 2025/2026. В матче за бронзовые медали железнодорожники в «Финале шести» встретились с «Зенитом-Казань».

Для определения победителя командам пришлось играть тай-брейк. Точнее в нем были новосибирцы, выигравшие матч со счетом 3:2 (18:25, 25:22, 24:26, 25:22, 15:12). Диагональный «Локомотива» Раджаб, с четырьмя эйсами, набрал 22 очка.

«Рады, что завершаем на позитиве, с бронзой. Несмотря на то, что для нас эта медаль не настолько значима, как в чемпионате Суперлиги, формат Кубка, схожий с финалом Лиги чемпионов, делает ее все равно ценной»,— подвел итог главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов (цитата по сайту Всероссийской федерации волейбола).

Валерий Лавский