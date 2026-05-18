Лидер алтайских коммунистов сообщила о задержании секретаря крайкома

В Алтайском крае задержаны секретарь крайкома КПРФ Виталий Булдаков и бывший главный бухгалтер регионального отделения партии Наталья Чистоклетова. Об этом сообщила первый секретарь крайкома, депутат Госдумы РФ Мария Прусакова.

Виталий Булдаков занимает пост секретаря по организационным вопросам. На информационных ресурсах правоохранительных органов сообщений о задержании пока нет.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре 2025 года по делу о мошенничестве были задержаны депутат законодательного собрания Алтайского края от КПРФ Людмила Клюшникова и ее помощница Светлана Кербер. В феврале 2026-го стало известно о задержании еще двух депутатов из этой фракции — Андрея Чернобая и Юрия Кропотина. В апреле — помощницы депутата заксобрания Игоря Галкина Анны Ярцевой.

