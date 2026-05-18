Футбольная «Сибирь» ушла от поражения на последних минутах матча в Москве

Новосибирская «Сибирь» взяла одно очко в матче с «Родиной-2». Команды встретились в Москве в рамках 13-го тура чемпионата футбольной Второй лиги в группе «Золото».

Первый тайм обошелся без забитых голов. На 59-й минуте хозяева открыли счет после удара Глеба Князева головой. «Сибирь» смогла сравнять его на последней минуте основного времени: Дмитрий Никитин также головой замкнул подачу с левого фланга атаки — 1:1. Уже в добавленное время (к основному судья прибавил четыре минуты) полузащитник новосибирцев Владимир Лаптев получил красную карточку, но гости в меньшинстве удержали ничью.

«Двойственные такие ощущения. С одной стороны, ребята проявили характер и отыгрались, но, с другой, понимали, что можем в концовке добиться более положительного результата»,— сказал после матча главный тренер сибиряков Вячеслав Комков.

Лидеры турнира в этом туре также потеряли очки. «Ленинградец» на домашнем поле был разгромлен пятигорским «Машуком-КМВ» (0:5), а московский «Велес» в Омске не смог обыграть «Иртыш» (0:0). В результате перед 14-м туром идущая третьей в турнирной таблице «Сибирь» с 22 очками отстает на два очка от «Ленинградца» и «Велеса».

Валерий Лавский