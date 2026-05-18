Сегодня в Москве начнется аномальная жара

В столичном регионе начинает действовать «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом жителей Москвы ранее предупредил Гидрометцентр. Среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7–9 градусов. Максимальная температура в дневные часы дойдет до +30…+32 градусов.

Такая погода продержится до 22 мая, сообщали синоптики. Жара прогнозируется также Подмосковье, а вместе с тем во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской областях.

Синоптики Гидрометцентра объяснили, что жара пришла из Средней Азии вместе с теплым тропосферным гребнем, который сместился в центр европейской части страны. При этом воздушные потоки с Черного и Каспийского морей, проходящие по его границам, принесут в регион дожди с грозами.

Сейчас в Москве, согласно Гидрометцентру, +17 градусов. Вчера вечером на столицу обрушился сильный ливень с грозой.