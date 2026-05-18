В подмосковном Жуковском отключился свет на девяти улицах

В городе Жуковский, который находится в 20 км к юго-востоку от Москвы, произошла авария на электросетях, сообщил глава города Андроник Пак. Девять улиц оказались обесточены.

«В домах на девяти улицах города произошло аварийное отключение электроснабжения, ремонтная бригада уже приступила к восстановлению»,— заявил господин Пак в разговоре с ТАСС.

Авария затронула несколько спальных и центральных улиц, сообщил господин Пак. Из-за чего произошла авария, не уточняется.