В Оренбурге восстановят Спасо-Преображенский собор

В Оренбурге начнется восстановление Спасо-Преображенского собора. Святейший Патриарх Кирилл освятил закладной камень возрождаемого храма и благословил на его строительство.

Храм был возведен в XVIII веке и получил народное название «Золотой» из-за вызолоченных куполов и колоколен. Почти сто лет назад здание разрушили до основания и разобрали на кирпичи.

Святейший Патриарх Кирилл отметил присутствие десятков оренбуржцев на церемонии, многие из которых пришли семьями, чтобы увидеть начало возрождения храма. Особую благодарность он выразил кадетам, принявшим участие в мероприятии, назвав их государственной и военной элитой России.

Евгений Чернов