Житель ДНР погиб при ударе БПЛА

Один человек погиб и еще четверо пострадали при ударах беспилотников в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

В Луганском погиб мужчина 1993 года рождения, написал господин Пушилин в Telegram-канале. В Федоровке мужчина 1974 года рождения получил тяжелые ранения.

В Енакиево при ударе БПЛА пострадал мужчина 1998 года рождения. В Дебальцево — мужчина 1959 года рождения, в Селидово — мужчина 1970 года рождения. Кроме того, повреждены два объекта инфраструктуры, два легковых и два грузовых автомобиля.