Рост онлайн-продаж продуктов замедлился до минимума за три года

В январе—марте 2026 года оборот онлайн-торговли продовольствием в России достиг 482 млрд руб., увеличившись на 23,9% год к году, подсчитали в Infoline. Это самый слабый квартальный рост как минимум с начала 2023 года. Для сравнения: в первом квартале 2025-го показатель прибавил 26,3%, а годом ранее — 55,6%.

В «Ленте» онлайн-продажи в первом квартале выросли на 18,8% год к году, до 21,1 млрд руб. В основном за счет собственных сервисов: выручка онлайн-партнеров сократилась на 19,1%. В X5 совокупное количество заказов увеличилось на 17,6% год к году.

В Infoline замедление связывают с ростом издержек ритейлеров и перебоями со связью в части регионов. Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) также считают, что ограничения мобильного интернета сказываются на отрасли: его отсутствие означает выключение всех сервисов, привычная электронная коммерция перестает быть доступной. Там добавляют, что участники «белых списков» иногда превентивно ограничивают передачу заказов, чтобы не создавать трудности с передачей информации о заказе партнеру и последующей доставкой.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов указывает и на охлаждение потребительского спроса: «Покупатели стали избирательнее в тратах, чаще сравнивают цены и оптимизируют корзину, это в равной мере отражается на всех форматах торговли, и на офлайне, и на онлайне». При этом онлайн-сегмент все еще растет заметно быстрее рынка в целом. По данным Росстата, общий оборот торговли продуктами в январе—марте вырос на 8,1%, до 7,32 трлн руб.

