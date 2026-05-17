В Ульяновске возле ТЭЦ-2 горели нефтепродукты

В Ульяновске на открытой территории рядом с ТЭЦ-2 загорелись нефтепродукты, площадь возгорания составила 500 кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар возник в здании на 9-м Инженерном проезде, где, по предварительным данным, загорелось трансформаторное масло. Администрация города назвала возможной причиной возгорания жаркую погоду, исключив внешние воздействия. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

Глава Ульяновска Александр Болдакин поручил провести проверку соблюдения норм техники безопасности и правил обращения с опасными жидкостями.

Андрей Сазонов