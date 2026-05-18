Бизнесу наладят коммуникацию

«Сбер» выйдет на рынок коммуникационных платформ в 2027 году. В течение двух-трех лет компания планирует занять до 25% рынка, который составляет почти 190 млрд руб. Решение может быть связано с замедлением работы Telegram в России, считают эксперты: его использовала значительная часть компаний для коммуникаций. Но они напоминают, что сегмент в России уже сформировался и «Сберу» может быть сложно конкурировать со зрелыми игроками.

«Сбер» планирует запустить собственную коммуникационную платформу, рассказал “Ъ” старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов на конференции ЦИПР «Цифровая индустрия промышленной России» 18 мая. Новый сервис объединит чаты, звонки, видеоконференции, почту, календари встреч, задачи и встроенного ИИ-помощника на базе «ГигаЧата». Окончание тестирования платформы запланировано до конца этого года, а полноценный запуск — на 2027 год.

Рынок коммуникационных решений, ПО и оборудования для него через три года может приблизиться к 190 млрд руб., напомнил Кирилл Меньшов. В «Сбере» уточнили, что за два-три года их разработка может занять 20–25% рынка платформ для бизнес-коммуникаций и совместной работы. В компании добавили, что платформу можно будет развернуть в облаке или на собственной ИТ-инфраструктуре.

Герман Греф, председатель правления Сбербанка, на ВЭФ-2025: «Мы очень часто недооцениваем, что именно технологии управления являются первичными».

Выход «Сбера» на рынок коммуникационных платформ выглядит логичным, так как у компании есть бренд, доверие крупного бизнеса и инфраструктура, считает директор по развитию HRM-платформы K-Team (входит ГК «КОРУС Консалтинг») Антон Бобров. При этом он напоминает, что «Сбер» выходит не на пустой рынок, так как после ухода Microsoft Teams и ограничений работы иностранных сервисов свои позиции начали занимать другие игроки. К 2026 году рынок унифицированных коммуникаций достиг стадии зрелости, на нем есть решения, которые крупные ИТ-холдинги предоставляют уже не первый год. По данным J’son & Partners, лидеры на рынке в первом полугодии 2025 года продемонстрировали заметный рост: МТС — 73%, VK Tech — 48%, «Яндекс 360» — 32%.

В «Яндекс 360» рассказали “Ъ”, что по итогам первого квартала 2026 года количество платных учетных записей сервиса достигло 8,3 млн, а среди клиентов — сотрудники крупных компаний, малого и среднего бизнеса, а также частные пользователи. В «МТС Линк» ответили, что в первом квартале прошло более 2,6 млн онлайн-мероприятий с 14,5 млн подключений пользователей. В целом к 2029 году МТС планирует занять долю рынка российского офисного ПО около 10% (6 млрд руб.). В VK Tech отказались от комментариев. Согласно отчетности VK, в первом квартале 2026 года выручка направления «Сервисы продуктивности» VK WorkSpace выросла в 2,3 раза год к году, до 1,9 млрд руб., средняя ежемесячная платная аудитория увеличилась на 23% год к году.

В то же время некоторые участники рынка считают, что универсального решения пока нет.

Российский рынок корпоративных коммуникаций уже сформировался по объемам, но не по архитектуре: российского аналога Microsoft Teams, Google Workspace или Slack еще не построено, говорит партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов.

Планы занять до четверти рынка через несколько лет выглядят амбициозными, но не фантастическими, если «Сбер» будет заходить на рынок через крупных корпоративных клиентов и экосистемные продажи, говорит Антон Бобров. Органически забрать четверть рынка будет сложно: у многих компаний уже есть внедренные сервисы, интегрированные с ИТ-инфраструктурой, своя ИБ-политика и определенный пользовательский опыт, добавляет он. Замедление Telegram с учетом масштаба бизнеса, который использовал его для коммуникаций, может быть одной из причин выхода компании на этот рынок, считает господин Бобров: «Риски использования иностранных мессенджеров резко усиливают спрос на локальные альтернативные решения».

Варвара Полонская