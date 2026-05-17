Брат бывшего главы МИД Турции Чавушоглу умер от огнестрельного ранения

Брат бывшего министра иностранных дел Турции, бизнесмен Айдын Чавушоглу, умер в больнице спустя 12 дней после получения огнестрельного ранения. 5 мая предпринимателя нашли раненым в офисе в Аланье, рядом лежал его пистолет. Об этом сообщает Haberturk.

52-летнего Айдына Чавушоглу прооперировали, он оставался в реанимации в критическом состоянии. Бывший глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прервал зарубежную поездку и вернулся в Турцию из-за состояния брата, отмечает Ekonomim.

Похороны Айдына Чавушоглу пройдут 18 мая на центральном кладбище района Тюрклер в Аланье, пишет Hurriyet. В местной прокуратуре не нашли доказательств того, что бизнесмен был убит, но расследование дела продолжается.