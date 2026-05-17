Баскетбольный клуб «Зенит» обыграл казанский УНИКС

Петербургский «Зенит» одержал победу над казанским УНИКС в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 103:74. Сине-бело-голубые повели в серии до четырех побед — 2:1. Четвертый матч пройдет 19 мая.

Самым результативным игроком матча стал Маркус Бингэм из УНИКС, набравший 23 очка. В составе «Зенита» 22 очка записал на свой счет Джонни Джузэнга. Игра проходила при подавляющем преимуществе хозяев, которые захватили лидерство с первых минут.

Кирилл Конторщиков