Германия ищет альтернативу «Альтернативе»

Рейтинг крайне правой партии «Альтернатива для Германии» достиг рекордных 29%, в то время как правящие христианские демократы опустились до самой низкой отметки за последние четыре года — 22%. Такой расклад вновь высветил кризис традиционных партий и вызвал сравнения нынешней ФРГ с Веймарской республикой перед приходом национал-социалистов. Хотя эта аналогия и немного натянута, Германия уверенно движется к затяжному системному кризису и фундаментальному переформатированию политического ландшафта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сопредседательница партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Сопредседательница партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Последний опрос INSA зафиксировал сразу несколько рекордов: «Альтернатива для Германии» (АдГ) достигла 29% голосов, а Христианско-демократический союз впервые за четыре года опустился до 22%. Социал-демократы остались на отметке 12%, зеленые выросли до 14%, а левые стабильно закрепились на уровне 10%. Свободные демократы и Союз Сары Вагенкнехт набирают лишь по 3% поддержки — этого не хватило бы для прохождения в Бундестаг. Немецкие СМИ указывают, что у опроса довольно высокий процент погрешности и что он отражает настроения избирателей в конкретный период.

Однако такая позиция не лишена лукавства: тренд на рост правых настроений в Германии обозначился еще на фоне миграционного кризиса 2015 года и заметно усилился после выборов в Бундестаг в феврале 2025 года. Уже тогда по итогам голосования АдГ набрала 20,8% голосов, а ХДС, который шел в блоке с ХСС,— 28%. К апрелю рейтинги партий впервые сравнялись, и с тех пор правые стали стабильно опережать партию власти и увеличивать разрыв. Так что текущая разница в 7% — закономерное продолжение тренда, который в дальнейшем может получить развитие. И в правительстве это понимают.

Лидер христианских социалистов и премьер Баварии Маркус Зёдер выступил с крайне откровенной речью на Католическом конгрессе в Вюрцбурге. Он не стал напрямую комментировать результаты опроса, но впервые заявил о возможности распада правящей коалиции. Эта тема за последние недели не раз поднималась политиками и экспертами, однако признание такой перспективы председателем входящей в коалицию партии выводит опасения на новый уровень.

«Если еще одно демократическое правительство сейчас потерпит крах, по какой бы причине это ни произошло, то мы пойдем по веймарскому пути»,— сказал он.

Зёдер отметил, что «признаки налицо», и хотя текущая ситуация «не совсем то же самое, но в чем-то это похоже». «Тот, кто рассчитывает на правительство меньшинства, не понимает, что правительство меньшинства — это всего лишь прелюдия к новым выборам, на которых убедительно победят те, кого я не поддерживаю»,— пояснил баварский премьер.

Сравнение нынешней Германии с Веймарской республикой перед ее падением и приходом к власти национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером — это тревожный сигнал, который показывает, что в правящей коалиции понимают, насколько шаткими стали ее позиции и, главное, к какому сценарию может привести ее распад. От такого шага и своих однопартийцев, и входящих в коалицию социал-демократов уже предостерегал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

При этом предпосылки для распада правительства действительно существуют: блок ХДС/ХСС и СДПГ не могут договориться по большинству вопросов, их работой недовольны 84% немцев. Канцлер же все чаще сталкивается с открытой критикой в свой адрес: за последние недели его освистали на двух мероприятиях подряд. Выход из этой ситуации представляется крайне сложным: избиратели ожидают от правительства решения экономических и социальных проблем страны, но оно парализовано внутренними разногласиями.

Однако главное испытание впереди: в сентябре пройдут земельные выборы в Саксонии-Анхальт, Берлине и Мекленбурге—Передней Померании. Согласно последнему опросу INSA, «Альтернатива для Германии» имеет все шансы получить большинство мест в земельном парламенте Саксонии-Анхальт. Для этого партии необходимо набрать 42% голосов, а ее текущий рейтинг уже достиг 41%. В Мекленбурге—Передней Померании АдГ также станет главной силой: сейчас ее поддерживают не менее 36% жителей федеральной земли. Такие прогнозы — бомба замедленного действия для коалиции, которую может развалить даже небольшой заряд.

При этом сценарий развала второй подряд коалиции за последние годы неизбежно приведет Германию к затяжному системному кризису и фундаментальному переформатированию политического ландшафта. Падение рейтингов народных партий (и фактическая потеря такого статуса СДПГ) показывает, что население разочаровывается в центристских силах. При этом так называемый брандмауэр (запрет на сотрудничество с правыми) остается в силе. Это может повлечь ситуацию, когда правительство будет формироваться из нескольких относительно небольших партий, не объединенных общей повесткой и, следовательно, неустойчивых. Двухпартийная модель, доминировавшая в послевоенной ФРГ, отойдет в прошлое, но возродится в другой форме: региональный разлом на Запад и Восток, где доминируют правые силы, окончательно закрепится как часть политической реальности. Единственный альтернативный вариант — слом изолирующей правых стены, которую системные политики последовательно выстраивали все предыдущие годы.

Вероника Вишнякова