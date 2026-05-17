Кроссоверы разгоняют тренд

Россияне все чаще пересаживаются на подержанные кроссоверы. По данным «Авито Авто», спрос на внедорожники и SUV с пробегом в апреле вырос сразу на 36% год к году. Среди моделей быстрее всего растет интерес к Mazda CX-5, Renault Duster и Volkswagen Tiguan.

Кроссоверы действительно стали главным трендом вторичного рынка, объясняет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Сегмент кроссоверов в последнее время активно развивается, и сейчас на вторичный рынок выходит большое количество автомобилей, проданных в предыдущие годы. В первую очередь речь идет о китайских машинах — именно бренды из КНР сегодня массово продают кроссоверы. Впрочем, это общемировой тренд, и Россия здесь не исключение. Людям нравятся кроссоверы: они кажутся более вместительными, хотя на практике это не всегда так. Внешне такие машины выглядят крупными и массивными, но багажники у многих моделей не слишком большие, если не складывать сиденья. При этом кроссоверы создают ощущение большей защищенности: водитель сидит выше, лучше обзорность, дальше видно дорогу. Именно сочетание этих факторов и подталкивает покупателей к этому сегменту.

Поскольку сейчас на рынок поступает дополнительный объем таких автомобилей, растет и спрос. Если вернуться на пять–семь лет назад, то лидерами продаж были Renault Logan, Kia Rio, Hyundai Solaris и другие относительно недорогие седаны, лифтбеки и универсалы. Кроссоверов тогда тоже было немало, но сейчас их стало значительно больше — и это уже очевидная тенденция. Ждать ли дальнейшего взрывного роста продаж кроссоверов? Скорее нет. Но интерес к ним продолжит расти, а вместе с ним будут увеличиваться и реальные сделки купли-продажи».

Сейчас в России насчитывается более 3 млн китайских машин. Это чуть менее 7% от всего зарегистрированного автопарка. Больше чем две трети приходится лишь на пять брендов: Chery, Haval, Geely, Changan и Lifan. Китайские машины меняют владельца в основном на пробеге 70 тыс. км, говорят аналитики рынка. В целом по итогам марта продажи автомобилей с пробегом оживились. Год к году показатель увеличился на 6%, подсчитали в «Автостате». Среди причин роста аналитики выделяют валютные колебания и планы властей по изменению правил начисления утильсбора. Хотя нововведение в итоге отложили. В десятке наиболее востребованных машин по-прежнему остаются европейские, японские и корейские бренды. При этом премиальные автомобили с пробегом внутри России зачастую оказываются дороже аналогичных машин под заказ из-за границы, говорит владелец компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян:

«Основной спрос сейчас приходится на автомобили мощностью до 160 лошадиных сил. Таких машин, кстати, стало заметно меньше. Что касается премиального сегмента — автомобилей мощнее 160 лошадиных сил, — я бы не сказал, что на них наблюдается массовый спрос. Во многом потому, что такие машины уже ввозятся с учетом новых правил утилизационного сбора, а значит, их стоимость получается достаточно высокой. При этом спрос сохраняется на нишевые версии. Если говорить о BMW — это Competition, у Mercedes-Benz — AMG и так далее. На автомобили стоимостью от 15 млн руб. и выше стабильный покупатель все равно находится.

Можно ли сегодня найти хороший подержанный автомобиль на российском рынке? Да, такие машины есть. Они представлены на классифайдах, но значительная часть предложений — это уже довольно уставшие автомобили. Срок владения вырос: пять–шесть лет для машины — это уже немало, особенно с учетом российской эксплуатации. Пробеги у таких автомобилей могут составлять 100–150 тыс. км и больше. Тем не менее "живые" варианты на рынке есть. Но примерно 95% таких автомобилей продаются через дилеров или перекупщиков. Купить хорошую машину напрямую у владельца сейчас крайне сложно — скорее, это вопрос удачи. При этом цены на действительно хорошие автомобили внутри России зачастую выше, чем при заказе из-за рубежа. Если сравнивать пятилетний автомобиль здесь и аналогичную машину под заказ из-за границы, разница в цене может доходить до 30%».

Прошлый месяц показал и увеличение числа выданных автокредитов — плюс 21% к апрелю 2025-го. Из-за повышения цен на машины в денежном выражении рост с мартом составил почти на 50%.

Андрей Дубков