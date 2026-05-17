«Ак Барс» обыграл «Локомотив» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» победил ярославский «Локомотив» со счетом 2:1 в матче финальной серии Кубка Гагарина на домашнем льду. Счет в серии до четырех побед сравнялся.

«Ак Барс» по ходу встречи уступал со счетом 0:1. Казанцы сравняли счет на 34-й минуте усилиями нападающего Артема Галимова, которому ассистировал Александр Барабанов. Победную шайбу в большинстве на 50-й минуте оформил Александр Хмелевский.

Следующий матч команд состоится в Ярославле 19 мая, начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

Влас Северин