WSJ: расходы американцев на топливо выросли на $45 млрд из-за войны с Ираном

С начала войны в Иране из-за роста цен на энергоносители американцы потратили на бензин и дизельное топливо на $45 млрд больше, чем годом ранее. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные информационно-аналитической компании Oil Price Information Service (OPIS) и подсчеты других экспертов. Газета отмечает, что рост цен на энергоносители особенно сильно бьет по американцам с низкими и средними доходами и усиливает неравенство в обществе.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что энергетический кризис выгоден США, так как страна является экспортером энергоносителей. «Вопрос в том, кто является США? Если мы посмотрим на группы населения с разным доходом, то больше всего от этого выигрывают самые богатые. Большинство людей едва ли в чем-то выигрывают и при этом несут гораздо большее бремя расходов»,— отметила профессор Массачусетского университета в Амхерсте Изабелла Вебер.

В своем исследовании госпожа Вебер пришла к выводу, что во время энергетического кризиса 2022 года около 50% от всей сверхприбыли нефтегазовых компаний получил лишь 1% американцев. WSJ пишет, что сейчас рост прибыли таких компаний не способствует общему подъему отрасли: в 2025 году число буровых установок в США упало на 11%, а занятость в нефтегазовом секторе находится на минимуме с 1972 года.

