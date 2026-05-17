Банки наращивают объем секьюритизации ипотеки без участия «Дом.РФ»

В начале года банки начали активно проводить сделки по секьюритизации ипотечных кредитов без гарантии «Дом.РФ». Эксперты отмечают, что секьюритизация без участия «Дом.РФ» позволяет использовать более широкий спектр кредитов и избегать комиссии за гарантию.

Совкомбанк разместил многотраншевую ипотечную секьюритизацию на 10,5 млрд руб., что стало вторым таким размещением в текущем году после операции Т-Банка на аналогичную сумму. Совокупный объем этих бумаг сравним с размещенными в марте выпусками однотраншевой секьюритизации под гарантии «Дом.РФ» на 36,7 млрд руб., осуществленными Металлинвестбанком и банком «Дом.РФ».

Управляющий директор АКРА Тимур Искандаров пояснил, что поручительство в однотраншевой структуре платное, тогда как в рыночной секьюритизации стоимость зависит от качества портфеля и структуры выпусков. Старший директор рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина добавила, что выбор в пользу многотраншевой модели дает банкам финансовую гибкость, особенно в условиях фондирования ипотечных кредитов, выданных по низким ставкам.

