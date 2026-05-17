Северо-восточную хорду в Москве перекрыли из-за пожара в районе «Черкизовской»

На участке Северо-Восточной хорды перекрыто автомобильное движение в обе стороны. Об этом сообщил столичный Дептранс. Причиной стал пожар под эстакадой в районе станции метро «Черкизовская».

«В связи с пожаром ... в районе дома 3 по Окружному проезду перекрыто движение по Северо-Восточной хорде в сторону Щелковского шоссе», — указано в сообщении. Позднее в Дептрансе уточнили, что движение перекрыто в обе стороны. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

В Telegram-каналах появилась информация о том, что пожар произошел на стройплощадке: сначала загорелся строительный мусор, затем огонь перешел на склад стройматериалов. Официально власти причину пока не называли. В МЧС подтвердили ТАСС информацию о пожаре по адресу: улица Амурская, д. 2, к. 1. В ведомстве уточнили, что «происходит возгорание складируемых отделочных материалов на открытой площадке».