Трудные пятна

МХТ показал «Гамлета» с Юрой Борисовым

В Московском художественном театре прошла премьера третьей в его истории постановки «Гамлета». Первым был Гордон Крэг (1911), поставивший трагедию как монодраму Принца. Вторым — Юрий Бутусов (2005): у него три дворовых пацана — Клавдий, Гамлет и Полоний,— вырастая, мучились от того, что надо убивать друг друга. Нового «Гамлета» Андрея Гончарова — спектакль о поколении, за которое все решили,— посмотрела Алла Шендерова.

Неприкаянный Гамлет Юры Борисова (справа) защищается от ударов судьбы распадающимся «доспехом» из фольги

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Андрей Гончаров — режиссер поколения 30+. В МХТ он уже работал, но на главной сцене — впервые. Его пока еще сырой спектакль — череда точных решений и белых пятен, смысл которых размыт и спрятан за суетой и смешными мелочами.

Перед нами семь артистов примерно одного поколения. Ну разве что Артем Быстров (Гамлет-отец) постарше. Они выглядят здоровыми, модными и играют в пинг-понг. На Гертруде (Анна Чиповская) — блестящее платье для рейва, на Офелии (София Шидловская) — кожаные брюки. Дюжий Клавдий (Андрей Максимов) — в шортах и майке. Гамлет-отец — в черных слаксах и майке-поло, корона кажется неброским аксессуаром. И только Гамлет-сын — белая, точнее, серебряная ворона: его костюм из фольги напоминает драный скафандр (художник — Маруся Парфенова-Чухрай). Клиническую картину усугубляет синдром Туретта и лицевой тик.

Актер Артем Быстров

Актеры Артем Быстров (слева), Николай Романов (в центре), Юрий Борисов (второй справа) и Анна Чиповская (вторая слева)

«Я поехал»,— говорит вдруг Гамлет посреди игры, надевая огромный рюкзак. Перед уходом он распилит кухонную табуретку: половину возьмет с собой, другую даст Офелии. А отцу буркнет: «Ты ж умрешь».

Актеры часто изъясняются прозой: объединив разные переводы пьесы, Гончаров и его соавтор Надежда Толубеева предпочли стихам прозаический подстрочник Михаила Морозова. Структура пьесы изменена, к ней добавлено столько бытовых подробностей, что весь текст начинает казаться отсебятиной.

«Чай попьем? — Да.— Ты таблетки пил? — Да, а ты?» — беседует Гертруда с сыном, вызвав его домой сообщением о смерти отца. Старый холодильник, деревянный столик (он же — для пинг-понга): сценограф Константин Соловьев выстроил на авансцене советский кухонный уголок — на фоне благородной дворцовой колоннады. Колонн на самом деле нет — их изображают струи света.

Узнав о смерти мужа, Гертруда пакует корону в ящик. Думали, для сына? Вроде она так и хотела. Но передумала: ведь война, а сын — странный. Надев корону, Клавдий начинает читать указ и давится слезами. Женщины тут справляются лучше: Гертруда орет стальным голосом, медиум Офелия корчится в муках, чуя приближение Призрака. Но прикрывает собой Гамлета: «Сиди там, все в порядке». Гамлет — тоже медиум, но послабее. Вот и смерть отца он предвидел. А сделать ничего не мог. Потому что этот спектакль — о поколении, за которое все решено. Действию они предпочитают свои уютные игры.

Юра Борисов, театральный бэкграунд которого — полтора года работы в «Сатириконе», не «звездит», а его особый статус режиссер делает предметом шутки.

«Это для меня спектакль, не для тебя!» — кричит Гамлет, отталкивая от авансцены Клавдия.

Уместив действие в час сорок, убрав половину персонажей и ключевых сцен — ссылку Принца в Англию, шпионство Розенкранца и Гильденстерна и приезд актеров,— режиссер заменяет все это заточением Гамлета в деревянный короб с театральным реквизитом. Посидев там, Гамлет ловко выворачивается из навязанного ему судьбой бездействия: вместе с чужими доспехами он «надевает» роль своего деда. Это как бы не он, это дед ставит в угол Клавдия («И не смей смотреть в зал!») и отправляет Тень отца (тот еще был тип) скитаться, искупая грехи.

Единственное, что выводит героев из морального забытья,— напоминание про черноту в их душах. «Ты повернул глаза зрачками в душу, / А там повсюду пятна черноты»,— кричит Гертруда, когда Гамлет укоряет ее за предательский брак с дядей. И срывается на оперную арию (у Чиповской неплохой голос, а композитор Алексей Кириллов ловко миксует Баха с сочинениями Кузьмы Котрелева).

Слова про черноту, а вовсе не «быть или не быть?» становятся в спектакле главными. Что это за коллективная чернота, герои будто и сами не знают, но при упоминании о ней (текст Гертруды повторяется трижды) начинают петь, орать, избывают ее из себя в конвульсиях рейва.

Клавдий убит заклинанием из «Гарри Поттера», Офелия топится, сунув голову в тазик с водой. Гертруда отравлена не вином, а водой из бутылки: алкоголь новое поколение не пьет. Поняв, что больше не с кем сражаться, Гамлет ставит палатку и уходит на ретрит. Что ему остается, кроме медитации? Похоже, режиссер рассчитывает, что зритель додумает все сам.

Алла Шендерова

Просто Юра

Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год

Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год

Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год

Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год

Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год

Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год

Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год

Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год

Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год

Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год

Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год

Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год

Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год

Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год

Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год

Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год

  Газета «Коммерсантъ» №85/П от 18.05.2026, стр. 11

