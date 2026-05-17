Гражданин Индии погиб и трое пострадали при атаке беспилотников в Подмосковье

При атаке беспилотников в Московской области в ночь на 17 мая погиб гражданин Индии. Об этом сообщило в X индийское посольство в Москве.

«Погиб один гражданин Индии, и еще трое получили ранения, — уточнили дипломаты. — Сотрудники посольства выехали на место происшествия и навестили пострадавших в больнице».

Пострадавшим и родственникам погибшего дипломаты пообещали оказать помощь.

Подмосковные власти ранее сообщили, что при атаке БПЛА в регионе погибли три человека. О пострадавших сообщалось, в частности, в Истринском районе, а также в Химках и Лобне.

