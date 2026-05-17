Казанский УНИКС проиграл «Зениту» третий матч полуфинала Единой лиги ВТБ со счетом 74:103. Встреча прошла в Санкт-Петербурге, счет в серии стал 2:1 в пользу «Зенита».

Самыми результативными у казанской команды стали Маркус Бингэм (23 очка, 8 подборов, 3 перехвата), Алексей Швед (16 очков, 2 передачи) и Дмитрий Кулагин (13 очков, 3 передачи). У «Зенита» выделялись Джонни Джузэнг (22 очка) и Ксавьер Мун (19 очков).

Следующий матч команды сыграют 19 мая также в Санкт-Петербурге. Серия идет до четырех побед.

Влас Северин