Минобрнауки: вузы могут добавить абитуриентам 15 баллов за личные достижения

Российские университеты могут добавить абитуриенту до 15 дополнительных баллов за общие и целевые индивидуальные достижения. Они также учитываются при равенстве абитуриентов по остальным критериям. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

Количество дополнительных баллов за общие индивидуальные достижения не может превышать 10 баллов. Конкретное число баллов и основания вузы устанавливают самостоятельно. Среди оснований могут быть окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах, волонтерство, наличие значка ГТО, дополнительное образование по профилю программы (искусство, физическая культура и спорт), прохождение военной службы. Кроме того, учитывается статус победителя или призера на чемпионате профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс».

Целевые индивидуальные достижения учитываются при приеме на целевое обучение. К ним относится участие в профориентации, проводимой заказчиком такого обучения. За целевые достижения могут начислить пять баллов при поступлении в бакалавриат, специалитет, магистратуру и ординатуру и от одного до пяти — при поступлении в аспирантуру. Их добавляют к сумме баллов за общие достижения.