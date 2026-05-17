Москвичей предупредили о грозе и граде

Власти Москвы призвали горожан и гостей столицы быть внимательными из-за ожидаемых грозы с градом и усиления ветра. Обращение опубликовала пресс-служба комплекса городского хозяйства мэрии.

«Просим горожан … не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а при управлении личным транспортом — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — указано в сообщении ведомства.

Сегодня с 15:00 до 21:00 в Москве ожидается ливень, гроза, а также местами град. Скорость ветра может достигать 15 м/с. Ночью в отдельных районах столицы — особенно в Новой Москве — ожидается туман, видимость составит 200–700 м.

Такие же погодные условия, по прогнозам синоптиков, будут и в Московской области, рассказали в МЧС по региону.