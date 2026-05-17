В Подмосковье перекрыли участок ЦКАД после ночной атаки БПЛА

В Подмосковье перекрыли участок ЦКАД от съезда с Ленинградского шоссе до съезда на Пятницкое шоссе. Об этом сообщил глава Солнечногорска Константин Михальков.

Чиновник не уточнил причину перекрытий, по его словам, «ограничения введены для проезда спецтехники и работы оперативных служб на месте». Местных жителей попросили продумать пути объезда и «по возможности отказаться от поездок в данном направлении».

Утром глава Солнечногорска сообщал, что с середины ночи в городе «вместе со всей Московской областью» отражали атаку БПЛА. Подробностей о последствиях он не сообщал.

В других городах севера и запада Подмосковья зафиксированы повреждения жилых домов, есть пострадавшие и погибшие.