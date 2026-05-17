Активное обсуждение в Европе возможных переговоров с Россией является большим сдвигом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что возобновление диалога в Москве считают простым, достаточно желания Брюсселя.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Сдвиг о том, что когда-то нам как-то придется с русскими говорить, — это хорошо», — сказал господин Песков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь отметил, что Владимир Путин для европейцев «близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка». Однако тот же президент Франции Эмманюэль Макрон за последние несколько лет так и не позвонил, хотя обещал, напомнил Дмитрий Песков.

«Будем надеяться, что там все-таки практичный такой подход возобладает ... Российская сторона будет готова к этому», — добавил представитель Кремля.