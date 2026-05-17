Штатная ситуация

Максимальный с января объем средств вывели мировые инвесторы из фондов китайских акций. За неделю, закончившуюся 12 мая, чистый отток средств из таких фондов составил $22 млрд. Продажи связаны с сохраняющимися геополитическими и экономическими рисками и дефицитом поставок нефти на мировой рынок. В таких условиях капитал перетекает на американский рынок, который выглядит более привлекательно как из-за большей энергонезависимости, так и благодаря компаниям, внедряющим передовые технологии.

Международные инвесторы активно распродают акции китайских компаний. Об этом свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), клиенты таких фондов забрали за неделю, закончившуюся 12 мая, $22,2 млрд. Это вдвое больше объема средств, выведенных неделей ранее, и максимальный отрицательный результат с января этого года. Почти непрерывный отток средств наблюдается с начала года, и за это время потери фондов составили $185 млрд. В итоге их активы, по оценке “Ъ”, сократились с почти $950 млрд до $810 млрд, несмотря на рост основного индекса SSE Composite с начала года почти на 7%.

Текущая ситуация имеет принципиальное отличие от начала года, когда продажи осуществлялись в первую очередь «государственными» фондами. По данным Morgan Stanley / Bloomberg Intelligence, китайская «национальная команда», которая в прошлом году активно покупала фонды китайских акций для поддержки рынка на время эскалации торговых войн, в начале 2026 года вывела из этих фондов $80–123 млрд. Как отмечает управляющий активами УК «Доверительная» Дмитрий Терпелов, таким образом они хотели предотвратить возможный перегрев рынка из-за искусственного интеллекта (ИИ). «С учетом того, что есть риски негативного влияния, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, энергетического шока на экономику Китая как крупного импортера нефти и энергоресурсов, недавние оттоки могут носить рыночный характер»,— отмечает господин Терпелов.

В таких условиях глобальные инвесторы не видят достаточной компенсации за китайский риск. Рынку этой страны сейчас характерны слабый внутренний спрос, давление на недвижимость, регуляторная непредсказуемость и структурное напряжение с США.

«Все помнят историю с жестким регулированием технологического сектора и других отраслей. Для глобальных фондов это вопрос доверия и предсказуемости правил игры, а с этим у Китая есть проблемы»,— отмечает управляющий по глобальным рынкам General Invest Александр Ковалев.

Визит президента США Дональда Трампа в Пекин только усилил осторожность инвесторов. «Рынок ждал конкретики по тарифам, технологиям и доступу к редкоземельным металлам, но получил в основном какие-то политические сигналы и отдельные коммерческие сделки без полноценного прорыва. Не зря Reuters отмечал, что китайские акции дешевели по мере появления деталей саммита»,— отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков.

В сложившихся условиях инвесторы уходят в более понятный и быстро растущий американский рынок, который к тому же не подвержен энергетическому риску, так как США выступают чистыми экспортерами нефти. По данным EPFR, на минувшей неделе фонды американских акций привлекли почти $22 млрд, вдвое больше, чем неделей ранее, и максимум с середины марта. Всего с начала года инвесторы увеличили вложения в такие фонды — $166 млрд, из которых почти $120 млрд было инвестировано с начала апреля. В этих условиях на минувшей неделе индекс S&P 500 впервые превысил уровень 7500 пунктов. Хотя удержаться на достигнутом уровне не удалось, но с начала недели индекс вырос почти на 14%.

Наблюдающееся движение средств из Китая в США, как отмечает Илья Сушков, это не механический переток, а глобальная ротация в более ликвидные и понятные активы. Американский рынок выигрывает не только от большей энергетической безопасности, но и благодаря сильным отчетностям компаний по итогам первого квартала, большему проникновению компаний, развивающих ИИ, в структуре рынка и высокой ликвидности.

«Инвесторы сейчас покупают скорее не американскую экономику в целом, а историю вокруг ИИ и технологического сектора»,— отмечает Александр Ковалев.

И пока сохраняется вера в ИИ-бум, американский рынок продолжит притягивать капитал. При этом популярность китайского рынка будет зависеть от стимулов Китая, динамики курса юаня и корпоративных прибылей. «Важную роль будет играть и то, перейдет американо-китайская разрядка из дипломатии в конкретные торговые и технологические договоренности или нет»,— отмечает господин Сушков.

Виталий Гайдаев