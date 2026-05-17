Беспилотник спровоцировал пожар возле АЭС в Абу-Даби

Неизвестный беспилотник упал вблизи атомной электростанции «Барака» в районе Аль-Дафра, после чего начался пожар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей Абу-Даби.

Согласно представленной информации, дрон попал в генератор, расположенный за пределами внутреннего периметра АЭС.

Данные о пострадавших не поступали. Радиационного загрязнения не зафиксировано, основные системы станции работают в обычном режиме, сообщило Федеральное управление по ядерному регулированию.