Haaretz: МУС выдал секретный ордер на арест нескольких официальных лиц Израиля

Международный уголовный суд (МУС) выдал секретный ордер на арест нескольких официальных лиц Израиля. Об этом сообщает израильское издание Haaretz со ссылкой на дипломатический источник.

Собеседник издания рассказал, что ордер выписан на двух политиков и двух чиновников военного ведомства. Имена источник не раскрыл. Не известно также, когда были изданы постановления. При этом, как напоминает газета, офис прокурора МУС проводит расследование в отношении израильских министров финансов Бецалеля Смотрича и обороны Итамара Бен-Гвира.

После публикации Haaretz пресс-служба МУС распространила заявление, согласно которому публикации прессы о новых ордерах на арест представителей Израиля являются «неточными». В суде подчеркнули, что новых ордеров не выдавали, но подробности не привели.

В ноябре 2024 года МУС выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Их подозревают в преступлениях против человечности и военных преступлениях с 8 октября 2023-го по 20 мая 2024 года — во время военной операции в секторе Газа. В частности, по версии обвинения, они использовали голод в качестве метода ведения войны.

Фотогалерея

Возвращение заложников из сектора Газа

Автомобили Красного креста, везущие заложников

Автомобили Красного креста, везущие заложников

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Палестинские боевики

Палестинские боевики

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Баннер с благодарностью президенту США Дональду Трампу за помощь в урегулировании конфликта в Газе

Баннер с благодарностью президенту США Дональду Трампу за помощь в урегулировании конфликта в Газе

Фото: Ilan Rosenberg / Reuters

Плакаты с фотографиями заложников

Плакаты с фотографиями заложников

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Машина Красного креста с заложниками

Машина Красного креста с заложниками

Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters

Люди встречают заложников на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве (Израиль)

Люди встречают заложников на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве (Израиль)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Плакат с изображением президентов США Дональда Трампа и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на египетском курорте Шарм-эль-Шейх

Плакат с изображением президентов США Дональда Трампа и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на египетском курорте Шарм-эль-Шейх

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Люди держат израильский флаг на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве

Люди держат израильский флаг на месте комплекса «Бейлинсон Шнайдер» в Петах-Тикве

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Палестинцы около автомобиля Красного креста

Палестинцы около автомобиля Красного креста

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Освобожденный израильский заложник Алон Охель

Освобожденный израильский заложник Алон Охель

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Семья освобожденного израильского заложника Эйтана Авраама Мора

Семья освобожденного израильского заложника Эйтана Авраама Мора

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Освобожденные израильские заложники, близнецы Гали и Зив Берман

Освобожденные израильские заложники, близнецы Гали и Зив Берман

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Баннер с газетными вырезками на «Площади заложников» в Тель-Авиве

Баннер с газетными вырезками на «Площади заложников» в Тель-Авиве

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израильский вертолет около границы страны

Израильский вертолет около границы страны

Фото: Amir Cohen / Reuters

