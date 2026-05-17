Haaretz: МУС выдал секретный ордер на арест нескольких официальных лиц Израиля

Международный уголовный суд (МУС) выдал секретный ордер на арест нескольких официальных лиц Израиля. Об этом сообщает израильское издание Haaretz со ссылкой на дипломатический источник.

Собеседник издания рассказал, что ордер выписан на двух политиков и двух чиновников военного ведомства. Имена источник не раскрыл. Не известно также, когда были изданы постановления. При этом, как напоминает газета, офис прокурора МУС проводит расследование в отношении израильских министров финансов Бецалеля Смотрича и обороны Итамара Бен-Гвира.

После публикации Haaretz пресс-служба МУС распространила заявление, согласно которому публикации прессы о новых ордерах на арест представителей Израиля являются «неточными». В суде подчеркнули, что новых ордеров не выдавали, но подробности не привели.

В ноябре 2024 года МУС выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Их подозревают в преступлениях против человечности и военных преступлениях с 8 октября 2023-го по 20 мая 2024 года — во время военной операции в секторе Газа. В частности, по версии обвинения, они использовали голод в качестве метода ведения войны.