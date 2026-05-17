В Татарстане ожидают замедления инвестиционной динамики в 2026 году

Инвестиционный рост в Татарстане может замедлиться уже в 2026 году. На это повлияют повышение налогов, дефицит кадров и напряженность в международных расчетах. Об этом ТАСС сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина на полях KazanForum.

В 2025 году инвестиции в основной капитал республики достигли 1,6 трлн рублей, из которых 1,4 трлн — из внебюджетных источников.

Среди ключевых причин замедления Талия Минуллина назвала изменение налоговых правил с 1 января, отсутствие «длинных дешевых денег», сохраняющуюся экспортную напряженность и дефицит кадров.

